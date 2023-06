Mbappé : Un gros bémol annoncé pour son transfert du PSG

Thibault Morlain

En ce mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Si le joueur du PSG a répété son envie de rester avec le club de la capitale, voilà qu’il serait tout de même à vendre. Forcément, quand on évoque un transfert de Mbappé, les yeux se tournent immédiatement vers le Real Madrid. Mais voilà qu’une crainte existe pour certains à propos de cette opération. Explications.

Karim Benzema parti en Arabie Saoudite, le Real Madrid tient son nouveau numéro 9. En effet, le club merengue a accueilli Joselu, international espagnol. Ce dernier aura donc la lourde mission de remplacer le Ballon d’Or 2022 la saison prochaine. A moins que… Le feuilleton Kylian Mbappé fait à nouveau énormément parler. En effet, le PSG cherche à se séparer du Français, étant donné que ce dernier ne souhaite pas prolonger. Le Real Madrid a donc là l’occasion parfaite d’enfin recruter Mbappé et de former alors un trio excitant avec Vinicius Jr et Rodrygo. Oui mais voilà, dans cette association, le Français évoluerait alors en attaquant de pointe, ce qui ne plait pas forcément à Bixente Lizarazru.

« Le Real Madrid aurait tout intérêt à recruter Mbappé »

Dans des propos accordés à L’Equipe , le champion du monde 1998 s’est confié sur ce possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et Bixente Lizararu l’a alors bien expliqué, il n’est pas fan de voir l’actuel joueur du PSG évoluer comme numéro 9 : « S’il quitte le PSG, Mbappé n'aura pas cinquante possibilités, paradoxalement. La plus évidente, bien sûr, c'est le Real Madrid. Avec le départ de Karim Benzema, le club espagnol aurait tout intérêt à recruter Mbappé pour renforcer son attaque et garder une équipe hypercompétitive ».

« Je ne vois pas le Français se fixer en vrai n° 9 pour le moment »