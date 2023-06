Un joueur du PSG vend la mèche pour son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum sort d’une saison plutôt compliquée avec l’AS Rome. Le milieu de terrain néerlandais, qui va retourner à Paris, fait le point sur sa situation personnelle et laisse clairement entendre qu’il se mettra en quête d’un nouveau point de chute d’ici la fin du mercato.

Comme de nombreux autres éléments indésirables, Georginio Wijnaldum (32 ans) avait été invité par Luis Campos à se trouver un point de chute loin du PSG lors du mercato estival 2022, le milieu de terrain néerlandais n’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier. Il avait donc été prêté à l’AS Rome, où il n’a disputé que 14 matchs de Serie A en raison d’une sérieuse blessure contractée en début de saison. Interrogé en zone mixte dimanche soir après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Italie, Wijnaldum a évoqué son futur au PSG.

Wijnaldum annonce son départ ?

L’ancien joueur de Liverpool, très lucide sur son cas personnel, laisse clairement entendre qu’il ne restera pas au PSG malgré son retour de prêt, et un contrat qui court jusqu’en 2024 : « J'ai un contrat avec le PSG et maintenant nous verrons ce qui se passera. Il m'est difficile de prédire ce qu’il va se passer, car comme je l’ai dit, j’ai un contrat avec le PSG et je dois voir quelle situation se présentera à l'avenir. Voilà la situation actuelle », confie Wijnaldum.

Il rend hommage à l’AS Rome