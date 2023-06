Mercato : L’annonce qui change tout pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Bernardo Silva proche du PSG ? Il se pourrait que le club parisien voit la chance lui sourire. Et ce n’est pas la dernière sortie anecdotique de Pep Guardiola sur le sujet qui laissera penser le contraire. Explications.

Après plusieurs départs avortés lors des dernières sessions estivales des transferts, Bernardo Silva pourrait cette fois-ci voir Manchester City accepter de le vendre. En effet, malgré un intérêt du PSG qui s’était concrétisé par une offre de transfert de 80M€ en août dernier comme le10sport.com vous l'affirmait le 18 août dernier, City avait décidé de repousser les avances du PSG et du FC Barcelone.

«Je ne sais pas encore concernant mon avenir»

Et maintenant ? Bernardo Silva a dernièrement fait un point sur sa situation en conférence de presse, laissant entendre que le feuilleton entourant son avenir risque d’animer un peu plus longtemps le mercato estival. « Je ne fuis pas les questions. La grande vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je vais être très sincère, je ne sais pas. Nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais la réalité c'est que je ne sais pas ».

Guardiola s’enflammait courant mai…

De son côté, Pep Guardiola n’a pas manqué de communiquer sa détermination concernant le fait de conserver Bernardo Silva à Manchester City, où son contrat court jusqu’en juin 2025. Courant mai, l’entraîneur des Skyblues se montrait très loquace au sujet de son meneur de jeu. « C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés dans ma vie. Il est spécial. Bernardo est un joueur tellement important dans ce type de matchs, il peut jouer au milieu de terrain, faux 9, il a récemment marqué beaucoup de buts. Tu peux lui demander de jouer à tel poste, il comprend tout… Bernardo est footballeur ».

...moins loquace, Guardiola botte en touche ! Le PSG peut jubiler