Annoncé au PSG pour remplacer Galtier, c’est la douche froide

Luis Enrique semble être très proche du PSG, au grand dam de Luis Campos qui semblait privilégier la piste menant à Mikel Arteta. Cependant, c’était peine perdue pour le conseiller football du PSG avec l’entraîneur d’Arsenal.

Christophe Galtier n’est officieusement plus l’entraîneur du PSG depuis son entrevue avec Luis Campos, le 6 juin dernier. Depuis, le Paris Saint-Germain se mobilise en coulisse afin de dénicher un successeur au natif de Marseille. Pendant quelque temps, il semblait que Julian Nagelsmann hériterait du rôle. Mais finalement, l’opération est tombée à l’eau, laissant à Luis Enrique un boulevard pour le poste, lui qui est inactif depuis son départ de la sélection espagnole après le Mondial.

Enrique en approche, Campos plus chaud pour Arteta ?

En parallèle, Luis Campos aurait regardé ailleurs. Il y a plusieurs semaines, il était question de sa volonté de nommer José Mourinho à la tête de l’effectif du PSG. Finalement, The Special One est resté à la Roma et le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait émis le souhait, dernièrement, d’offrir le rôle à un ancien de la maison : Mikel Arteta. C’est en effet l’information récemment communiquée par RMC Sport.

«Impossible de faire quoi que ce soit avec Mikel»