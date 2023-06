Le PSG en rêve, il fait une grosse annonce sur son avenir

Jean de Teyssière

L'été sera chaud dans la capitale française, tant du côté du mercure que du mercato. Luis Campos aurait déjà choisi le futur coach, Luis Enrique et cherche à renforcer le milieu de terrain parisien. A Paris, on lorgne du côté du champion d'Angleterre et d'Europe : Manchester City avec Bernardo Silva et Ilkay Gundogan. Ce dernier était en conférence de presse avec l'équipe d'Allemagne et a évoqué son avenir, avouant que rien n'était encore décidé.

Le PSG se prépare à un été agité et vise plusieurs noms ronflants pour se renforcer. Après deux mercato manqués, la pression est sur les épaules de Luis Campos qui fait parler son réseau pour faire des gros coups cet été. Bernardo Silva pourrait débarquer dans la capitale française, mais le fait que ce soit un joueur de Manchester City, propriété émirienne, bloque les négociations même si le PSG ne lâche rien. D'ailleurs, le PSG compte également s'offrir Ilkay Gundogan mais le Citizens est souvent cité du côté du FC Barcelone.

« Revenir en Bundesliga n'était pas mon plan »

Présent en conférence de presse ce lundi, l'international allemand Ilkay Gundogan a été interrogé sur son avenir brûlant et a parlé de l'intérêt du Borussia Dortmund, son ancien club : « Il y a eu un contact entre Sebastian Kehl et mon agent. Je peux dire ça. Mais ce n'était pas très probable. Revenir en Bundesliga n'était pas mon plan. »

« Barcelone est une très belle ville ! »