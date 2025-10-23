PSG - Donnarumma viré : Le transfert qui régale Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a pris une décision radicale en décidant de se séparer de Gianluigi Donnarumma. Poussé vers la sortie, l'Italien a été vendu à Manchester City et dans le même temps, Lucas Chevalier est venu le remplacer. Alors que l'ancien du LOSC est loin d'être irréprochable dans les buts du PSG jusqu'à présent, Luis Enrique est visiblement aux anges.

A 23 ans, Lucas Chevalier a rejoint le PSG avec une énorme pression sur les épaules. Enfilant le costume de successeur de Gianluigi Donnarumma, l'ancien du LOSC est loin de faire l'unanimité jusqu'à présent. En effet, les erreurs s'accumulent pour Chevalier qui peut néanmoins compter sur le soutien de Luis Enrique. S'il y en a bien un qui est satisfait du changement de gardien, c'est bien l'entraîneur du PSG.

« Luis Enrique est très satisfait de Chevalier » Les débuts de Lucas Chevalier avec le PSG avec loin d'être idéaux. Malgré tout, ils conviennent à Luis Enrique. En effet, pour Le Parisien, Laurent Perrin a fait savoir : « Luis Enrique est très satisfait de Chevalier et de son apport dans son système de relance, c'est plus fluide et plus rapide que Donnarumma, c'est une arme en plus et c'est ce que le staff recherchait ».