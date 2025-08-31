PSG - Donnarumma : La trahison qui ne passe pas...

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma enflamme toujours le mercato, alors que celui-ci ferme ses portes très prochainement. Le PSG souhaiterait le vendre, afin d’éviter un départ libre l’été prochain puisque son contrat expire en juin 2026. Le portier italien a d’ailleurs admis ne pas avoir vraiment apprécié le traitement que les Rouge-et-Bleu lui ont réservé.
Le 31 mai dernier, le PSG a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. Ce sacre n’aurait sans doute pas été possible sans Gianluigi Donnarumma, artisan majeur de la campagne européenne des Rouge-et-Bleu. Et pourtant, le club de la capitale souhaite s’en séparer dès cet été. Face aux négociations qui étaient au point mort pour la prolongation du portier italien, les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Lucas Chevalier et de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie.
Le PSG veut éviter un départ libre de Donnarumma
Un an après le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG souhaiterait éviter de revivre le même scénario en juin 2026, date à laquelle le contrat du gardien de but de 26 ans expire. Les pensionnaires de la Ligue 1 espèrent donc boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma avant la fermeture du mercato. Le champion d’Europe, lui, a néanmoins du mal à digérer la façon dont le PSG a acté son départ.
Donnarumma s'est senti trahi par le PSG
« Donnarumma a admis qu’il était déçu de la façon dont il a été traité, qu’il s’est senti trahi » a ainsi indiqué une source proche du dossier à Caught Offside. « Manchester City a déjà trouvé un accord avec lui sur les termes personnels du contrat » a-t-elle également fait savoir. Sauf retournement de situation, Gianluigi Donnarumma devrait bien quitter le PSG avant ce lundi soir. Et tout porte à croire que la star de 26 ans rebondira du côté de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola.