PSG - Donnarumma : La trahison qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma enflamme toujours le mercato, alors que celui-ci ferme ses portes très prochainement. Le PSG souhaiterait le vendre, afin d’éviter un départ libre l’été prochain puisque son contrat expire en juin 2026. Le portier italien a d’ailleurs admis ne pas avoir vraiment apprécié le traitement que les Rouge-et-Bleu lui ont réservé.

Le 31 mai dernier, le PSG a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. Ce sacre n’aurait sans doute pas été possible sans Gianluigi Donnarumma, artisan majeur de la campagne européenne des Rouge-et-Bleu. Et pourtant, le club de la capitale souhaite s’en séparer dès cet été. Face aux négociations qui étaient au point mort pour la prolongation du portier italien, les dirigeants parisiens ont décidé de recruter Lucas Chevalier et de pousser Gianluigi Donnarumma vers la sortie.

Le PSG veut éviter un départ libre de Donnarumma Un an après le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG souhaiterait éviter de revivre le même scénario en juin 2026, date à laquelle le contrat du gardien de but de 26 ans expire. Les pensionnaires de la Ligue 1 espèrent donc boucler le transfert de Gianluigi Donnarumma avant la fermeture du mercato. Le champion d’Europe, lui, a néanmoins du mal à digérer la façon dont le PSG a acté son départ.