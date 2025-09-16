PSG - Désiré Doué : Le transfert à 130M€ prévu ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour recruter Désiré Doué en provenance de Rennes. Un investissement que le club de la capitale ne regrette aujourd’hui clairement pas. Héros de la finale de la Ligue des Champions, Doué a vu sa cote exploser en seulement quelques mois. De quoi garantir un futur transfert XXL au PSG ?

A 20 ans, Désiré Doué est la nouvelle coqueluche du PSG. Après des premiers mois discrets pour celui qui a rejoint Paris l’été dernier, l’explosion a été tonitruante. L’international français a mis tout le monde d’accord grâce à ses performances sur le terrain avec en point d’orgue sa performance en Ligue des Champions. Doué a ainsi crevé l’écran, ce qui pourrait être synonyme à terme d’une grosse vente pour le PSG.

« S’ils revendent aujourd’hui, ça va coûter 100, 120, 130 » « Là où le PSG a été bon sur les dernières saisons, ils ont recruté des jeunes quand même à des prix élevés, Désiré Doué, international français, a coûté avec les bonus 70M€, mais grâce à leurs performances, ce sont des joueurs qui valent déjà beaucoup plus. Ils ont payé 70 mais s’ils revendent aujourd’hui, ça va coûter 100, 120, 130 », a ainsi annoncé Fabrice Hawkins pour France Inter.