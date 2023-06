PSG : Coup de tonnerre, le transfert d’un pote de Mbappé relancé

Baptiste Berkowicz

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Marcus Thuram suscite de nombreuses convoitises. Différentes écuries européennes s'intéressent à l'international français, notamment le PSG. Alors que le Milan AC était en phase de finalisation du dossier, le club de la capitale n'aurait pas dit son dernier mot pour attirer le joueur de 25 ans.

Après le départ de Lionel Messi et le possible départ de Neymar, le PSG a érigé en priorité la refonte de son secteur offensif. Dans cette quête, le profil de Marcus Thuram a été coché par la direction parisienne mais celle-ci doit faire face à la concurrence. L'AC Milan reste l'écurie la mieux placée pour accueillir l'actuel joueur du Borussia Monchengladbach.

Panique annoncée, le PSG est fixé pour son premier transfert https://t.co/piBxnxoL1s pic.twitter.com/2ykY6DHxuN — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

L'AC Milan toujours en pôle

L'opportunité financière de recruter Marcus Thuram libre de tout contrat ne laisse pas insensible. L'AC Milan ne cache pas son envie de recruter l'international français depuis de nombreuses semaines et a bien avancé pour enrôler le joueur de 25 ans. Il reste à ce jour la destination la plus probable pour Marcus Thuram en vue de la saison prochaine, selon Manu Lonjon. Néanmoins, le PSG pourrait bien semer le trouble dans les discussions et faire changer d'avis le joueur du Borussia Monchengladbach.

Paris ne perd pas espoir