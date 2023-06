Le PSG passe à l'action pour se débarrasser de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Cet été, le PSG semble visiblement prêt à vendre Kylian Mbappé. Afin d'éviter un départ libre dans un an, la porte aurait donc été ouverte pour le transfert du Français. Reste maintenant à trouver preneur. Alors qu'on se tourne forcément vers le Real Madrid, le PSG aurait également pris les choses en main pour le départ de Mbappé.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé n'entend pas prolonger. Par conséquent, le club de la capitale souhaiterait se séparer dès maintenant de son joyau afin de récupérer des liquidités. Le transfert de Mbappé anime alors ce mercato estival. Mais la question est de savoir quelle pourrait être la destination du Français.

Le PSG approche la Premier League

Kylian Mbappé pourrait notamment prendre la direction de l'Angleterre. Le PSG travaillerait en tout cas en ce sens. En effet, selon les informations de Ok Diario , le club de la capitale se serait rapproché de Liverpool, Chelsea et Manchester United afin d'offrir Mbappé et tenter d'obtenir la meilleure offre pour le transfert du numéro 7 parisien.

Le Real Madrid laissé à l'écart pour Mbappé