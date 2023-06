PSG : Coup de théâtre, il va trahir Mbappé sur le mercato

Pierrick Levallet

Désireux de recruter un nouveau numéro 9 pour la saison prochaine, le PSG multiplierait les pistes sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Marcus Thuram, en fin contrat le 30 juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Mais finalement, le buteur de 25 ans devrait prendre une autre direction pour son avenir.

Cet été, le PSG a un objectif clair sur le mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans le secteur offensif en recrutant un nouvel attaquant de pointe. Dans cette optique, Luis Campos a déjà activé plusieurs pistes. Le conseiller football parisien pense à Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani. Mais ce n’est pas tout.

Le PSG songe à Marcus Thuram

Le nom de Marcus Thuram revient également assez régulièrement. En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, l’international français se cherche un nouveau club. Très proche de Kylian Mbappé, il aurait ainsi tapé dans l’oeil du PSG. Le buteur de 25 ans s'était d'ailleurs montré favorable à une arrivée dans la capitale. Mais le fils de Lilian Thuram devrait finalement opter pour une autre solution pour son avenir.

L'AC Milan avance à vitesse grand V