PSG : Coup de poker de Luis Enrique, un transfert est relancé ?

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG s'est imposé contre Strasbourg au Parc des Princes (3-0). Et au cours de la partie, certains joueurs ont impressionné, comme Carlos Soler. Remplaçant Achraf Hakimi, l'Espagnol a livré une plutôt bonne copie. Mais sa prestation intéressante ne lui garantirait cependant pas encore une place dans l'effectif de Luis Enrique pour la suite de la saison.

Pour son premier match après la trêve internationale d’octobre, le PSG recevait Strasbourg ce samedi. Le club de la capitale s’est imposé au Parc des Princes (3-0), et certains joueurs ont agréablement surpris. C’est notamment le cas de Carlos Soler. Peu utilisé depuis le début de saison, l’Espagnol a été aligné avec les titulaires pour remplacer... Achraf Hakimi.

Soler valide son nouveau rôle au PSG

Placé dans le couloir droit, puis au milieu de terrain quand l’équipe transitionnait, Carlos Soler a rendu une bonne copie ce samedi (un but et une passe décisive). « Dans ce nouveau rôle, j’ai dû trouver des nouveaux repères. La façon d’attaquer de l’équipe m’a permis d’avoir un rôle plus offensif. Finalement, je me suis bien accommodé à ce nouveau rôle » a-t-il d’ailleurs confié après la partie.

Son transfert encore d'actualité ?