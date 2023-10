PSG, Real Madrid... La première victime de Mbappé déjà identifiée ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne cesse d'agiter le mercato. Le PSG pousse pour prolonger la star de 24 ans, mais le Real Madrid se tient à l'affût. Le club madrilène mise sur une arrivée libre de l'international français à l'issue de la saison. Mais son arrivée pourrait faire une grosse victime chez les Merengue.

L’avenir de Kylian Mbappé fait couleur beaucoup d’encre depuis plusieurs mois maintenant. Cet été, la star de 24 ans a refusé de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Sa décision a naturellement relancé les rumeurs sur son transfert, certaines l’envoyant au Real Madrid. Finalement, le capitaine de l’équipe de France est resté au PSG. Mais le feuilleton autour du champion du monde 2018 est toujours d’actualité.

Le feuilleton Mbappé enflamme le mercato

En effet, le Real Madrid se tient à l’affût pour Kylian Mbappé. Florentino Pérez espère accueillir l’international français chez les Merengue l’été prochain, lorsque son contrat avec le PSG aura expiré. Mais son arrivée à la Casa Blanca pourrait faire une victime avec Rodrygo. En galère au Real Madrid depuis le début de saison, le Brésilien pourrait être poussé vers la sortie s’il ne redresse pas la barre rapidement.

Rodrygo sacrifié au Real Madrid ?