PSG : Cette star qui vanne Messi sur son transfert

Alexis Brunet

Après des semaines de suspense, Lionel Messi a décidé de rejoindre l'Inter Miami. Tout laissé à croire que l'Argentin allait revenir au FC Barcelone mais malheureusement pour lui cela n'a pas été possible. En MLS, le niveau sera sûrement moins élevé. Sergio Aguero a d'ailleurs rappelé à son grand ami que sa nouvelle équipe était dernière de la conférence est.

Il faudra s'y faire, la saison prochaine on ne verra plus Lionel Messi évoluer en Ligue 1 sous les couleurs du PSG. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat et il a décidé de voguer vers d'autres cieux. Alors qu'il voulait absolument revenir au FC Barcelone, le club espagnol n'a pas réussi à boucler le retour de la « Pulga » qui s'est finalement engagée avec l'Inter Miami.

Messi ne jouera plus la Ligue des Champions

En faisant le choix de s'exiler en MLS, Lionel Messi a fait une croix sur la Ligue des Champions. Il n'aura donc pas réussi à la remporter avec Paris, mais il aura tout de même gagné quatre C1 dans sa carrière, en 2006, 2009, 2011 et 2015. En plus de ne plus jouer de Coupe d'Europe, il faudra qu’il s’habitue à un niveau de jeu inférieur à celui des principaux championnats européens, bien que la ligue américaine se développe d’année en année.

Aguero a chambré Lionel Messi