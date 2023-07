PSG : C’est confirmé, le Qatar tente un coup de folie pour oublier Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG recherche activement un numéro 9. Et pour renforcer ce secteur, Luis Enrique penserait à Harry Kane, sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2024. L'international anglais est la priorité du technicien espagnol, qui a passé commence à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG pilote ce dossier et a déjà lancé les grandes manœuvres.

Cinq joueurs ont débarqué à Paris ces derniers jours : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee et Lucas Hernandez. Mais c'est encore loin d'être suffisant pour Luis Campos et le PSG, qui recherchent activement un numéro 9 capable d'enquiller les buts. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été associés au club parisien comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Dusan Vlahovic (Juventus) ou encore Victor Osimhen (Napoli). Mais la véritable priorité de Luis Enrique serait Harry Kane.

Luis Enrique a choisi son prochain numéro 9

Lié à Tottenham jusqu'en 2024, l'international anglais est la priorité du nouvel entraîneur du PSG à en croire les informations de PSG Community . Ce dernier apprécie ses qualités de finisseur et a demandé à Nasser Al-Khelaïfi d'entamer les négociations avec l'entourage de Kane. Présent à Paris ces derniers jours, le président du PSG n'a pas tardé à passer à l'action dans ce dossier, qui pourrait faire oublier la situation autour de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi passe à l'action