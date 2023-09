PSG : C’est confirmé, le clan Mbappé a négocié un transfert historique

La rédaction

Officiellement, le Real Madrid n'a pas bougé dans le dossier Kylian Mbappé cet été. La réalité est légèrement différente. Comme le confirme la presse espagnole, le club espagnol aurait sondé la mère du joueur français lors du dernier mercato. Attentive à sa situation contractuelle, la formation était prête à mettre près de 230M€.

Le Real Madrid est resté bien discret cet été dans le dossier Kylian Mbappé. il faut dire que le club espagnol n'imaginait certainement pas un tel scénario. Après avoir appris que le joueur ne prolongerait pas son contrat, le PSG aurait décidé de le placer sur la liste des transferts. Immédiatement, la formation merengue aurait téléphoné à la mère de Kylian Mbappé pour sonder la possibilité de le recruter cet été. La réponse de Fayza Lamari a été dévoilé par Carlos Carpio lors du live Twitch de Ruben Martin.

Le coup de fil du Real Madrid à la mère de Kylian Mbappé

« Lorsque Benzema part, Madrid appelle Fayza Lamari et lui demande s'il est possible d'avancer la signature d'une saison. La mère leur dit que ce n'est pas facile, mais qu'il y a une formule pour le faire partir. Le Real Madrid fait savoir qu'il ne négociera pas avec le PSG. Le seul moyen de payer un transfert est que la mère parvienne à un accord pour libérer le joueur et que, pour un certain prix, le club accepte de le laisser partir » a lâché le journaliste espagnol.

Le PSG avait réclamé une somme historique