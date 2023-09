Il annonce la nouvelle légende de l’équipe de France, Mbappé ne va pas apprécier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une nouvelle prestation très aboutie avec l’équipe de France, Antoine Griezmann s’approche de plus en plus du statut de légende des Bleus. Selon Daniel Riolo, le natif de Mâcon est même dans le top 3 derrière Michel Platini et Zinédine Zidane. Pas sûr que Kylian Mbappé apprécie cet avis.

Arrivé en équipe de France à l'occasion de la Coupe du monde 2014, Antoine Griezmann s'est rapidement imposé comme un joueur indispensable de Didier Deschamps. Acteur majeur des récents succès des Bleus, le joueur de l'Atlético de Madrid est même déjà très haut dans la légende du football français selon Daniel Riolo.

Riolo place Griezmann dans le top 3 des légendes des Bleus

« Je pensais à ça pendant la fin de match, Antoine Griezmann, j’ai envie de parler de lui. Je pensais à quel point il est devenu important. On parle beaucoup, c’est la mode, des joueurs légendes. Moi franchement, je me demande s’il n’est pas Top 3 de l’histoire des Bleus aujourd’hui. Le gars, champion du monde, vice-champion du monde, meilleur joueur d’un Euro avec les Bleus, ça fait 10 ans qu’il est avec les Bleus. Il a encore livré une prestation très haut de gamme. Je trouve Griezmann assez sous-estimé. Ce qu’il fait sur le terrain, c’est fantastique », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot avant d’en rajouter une couche.

«C’est rare les matchs où Griezmann n’est pas bon»