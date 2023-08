PSG : Catastrophe annoncée pour Verratti

Axel Cornic

Cet été pourrait bien être un tournant important dans la carrière de Marco Verratti, poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain depuis le début du mercato estival. Il pourrait en effet quitter le football européen pour poser valises au Qatar du côté d’Al Arabi, mais également refermer un autre chapitre très important de sa vie de footballeur.

Lorsqu’il arrive en 2012, Marco Verratti est un émérite inconnu que l’on commence à peine à prendre en considération du côté de l’Italie. Au fil des années passées au PSG il deviendra finalement une star planétaire et a participé à tous les succès et déconvenues de QSI, en devenant finalement l’un des jours les plus critiqués de l’effectif. Une trajectoire longue plus de dix ans qui pourrait finalement se terminer sur une séparation, comme nous vous l’avions annoncé sur le10sport.com dès le 14 aout dernier.

La fin pour Marco Verratti

Car comme avec Neymar, le club parisien a décidé d’écarter Marco Verratti depuis le début du mercato. Le milieu de terrain s’entraine avec le reste du groupe, mais il n’a pas disputé la moindre minute sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Il a ainsi été lié à un transfert en Arabie Saoudite, puis à Manchester United ou à l’Atlético de Madrid, mais c’est finalement vers une autre destination exotique que pourrait s’envoler l’Italien.

Lâché par le PSG et par la sélection italienne ?