Verratti va quitter le PSG, Riolo se réjouit

Jean de Teyssière

La fin d'aventure est proche entre le PSG et Marco Verratti. Arrivé en 2012, le milieu italien a toujours fait partie des titulaires parmi les nombreux entraîneurs qu'il a connu. Mais le son de cloche est totalement différent avec Luis Enrique qui ne compte pas sur lui et qui pourrait signer au Qatar, dans le club d'Al-Arabi. Pour le plus grand bonheur de Daniel Riolo.

Lors des trois premiers matchs du PSG cette saison, Marco Verratti n'a disputé aucune minute. Photographié souriant à l'entraînement et complice avec Kylian Mbappé, l'avenir de « petit hibou » semble s'inscrire loin du club parisien.

Verratti à Al-Arabi ?

Ce dimanche, Foot Mercato a annoncé que le PSG et le club qatari d'Al-Arabi avaient trouvé un accord pour le transfert de Marco Verratti. Le milieu italien doit maintenant être convaincu par le club qatari et les dirigeants y croient.

«Un diamant brut»… L’entraîneur du PSG lui déclare sa flamme https://t.co/0NEWaf65ae pic.twitter.com/vveCsmsA64 — le10sport (@le10sport) August 27, 2023

« Allez on tourne la page et on se réjouit du vent frais qui souffle… »