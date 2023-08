PSG : Accord trouvé, le transfert d’une star est imminent

Pierrick Levallet

L'aventure de Marco Verratti au PSG est en train de toucher à sa fin. Ne se sentant plus désiré dans la capitale, le milieu de terrain de 30 ans se rapproche de plus en plus de la sortie. L'international italien devrait s'engager au Qatar cet été. Al-Arabi pousse depuis plusieurs jours pour s'attacher les services du champion d'Europe. Un accord viendrait d'ailleurs d'être trouvé avec le PSG.

Lionel Messi et Neymar étant déjà partis, le PSG pourrait bien se séparer d’une autre star au cours des prochaines heures. Recruté en 2012, Marco Verratti dispose d’un contrat jusqu’en juin 2026. Un temps considéré comme le chouchou des supporters parisiens, l’international italien ne se sent plus vraiment désiré dans la capitale désormais. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le joueur de 30 ans se rapprochait très sérieusement de la sortie.

Direction le Qatar pour Marco Verratti ?

Reste maintenant à déterminer le point de chute de Marco Verratti. Annoncé à Galatasaray ou encore à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’Italien devrait finalement prendre la direction du Qatar. Al-Arabi pousse depuis plusieurs jours pour s’attacher les services de la star du PSG. Fabrizio Romano avait d’ailleurs révélé au cours des dernières heures que le club qatarien se voulait optimiste pour le transfert de Marco Verratti. Le pensionnaire de la Qatar Stars League aurait même accéléré les choses, au point d’avoir presque bouclé ce dossier.

Accord trouvé entre le PSG et Al-Arabi !