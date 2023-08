PSG : Riolo conseille Verratti pour son prochain club !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG où il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Verratti semble tout proche du départ. Le club qatari d'Al-Arabi apparait comme la piste la plus crédible dans ce dossier, et pourtant, Daniel Riolo propose une autre option au milieu de terrain italien du PSG pour son prochain challenge.

Marco Verratti et le PSG, ça sent la fin ! Malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2026 signée en décembre dernier, le milieu de terrain italien de 30 ans n'entre pas dans les plans de Luis Enrique et devrait donc être le prochain départ majeur de l'effectif parisien avant la clôture du mercato estival, fixée au 31 août à minuit.

PSG : Un club lâche l'affaire dans le feuilleton Verratti https://t.co/VGPxU1pHMN pic.twitter.com/rmxi9PVMYK — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Verratti devrait rebondir au Qatar

Pendant plusieurs semaines, les clubs saoudiens d'Al-Hilal et Al-Ahli ont tenté leur chance avec Verratti, mais comme l'a annoncé L'EQUIPE ces dernières heures, c'est désormais Al-Arabi, au Qatar, qui tient la corde pour le joueur du PSG et pourrait rafler la mise pour un transfert de 45M€. Il a également été question pendant un moment de diverses pistes en Europe qui ne se sont pas concrétisées pour Verratti (Atlético de Madrid, Galatasaray), et c'est d'ailleurs ce genre d'option que recommande Daniel Riolo à Marco Verratti.

« À sa place, je vais dans un club moyen qui joue la C1»