PSG - 30M€ : La presse anglaise annonce un transfert «incroyable» !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, le PSG doit toujours trouver une issue favorable pour Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, se rapproche de plus en plus de Manchester City. Les Sky Blues considéreraient d’ailleurs cette opportunité de marché comme incroyable.

Le PSG ne dispose plus de beaucoup de temps pour clore le dossier Gianluigi Donnarumma. Le mercato ferme ses portes ce lundi soir, et le portier italien est pour le moment toujours chez les Rouge-et-Bleu. Les dirigeants parisiens - qui l’ont remplacé par Lucas Chevalier - aimeraient le voir partir dès cet été pour éviter un départ libre l’an prochain, le contrat du gardien de but de 26 ans expirant en juin 2026.

Manchester City se frotte les mains pour Donnarumma Et comme le rapporte TeamTALK, tout porte à croire que Gianluigi Donnarumma rebondira du côté de Manchester City. Le deal avec le PSG devrait très probablement se faire autour de la somme de 30M€. Les Sky Blues considéreraient d’ailleurs cette opportunité de marché comme « incroyable » au vu de la qualité du champion d’Europe.