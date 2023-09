Poussé vers la sortie, il a déjà oublié le PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est débarrassé cet été d’un grand nombre d’indésirables et c’’st notamment le cas avec Renato Sanches. Arrivé il y a un peu plus d’un an, le Portugais n’a pas convaincu à Paris et a finalement pris la direction de l’AS Roma, aux côtés d’ailleurs de son coéquipier Leandro Paredes.

Si Luis Campos a bouclé l’arrivée de plusieurs recrues de taille, ce sont surtout les départ qui sont salués au PSG, qui n’a jamais vraiment su maitriser ce sujet depuis l’arrivée de QSI. En tout ce sont 194M€ qui sont arrivés des ventes, avec notamment un transfert à 90M€ pour Neymar, qui a rejoint l’Arabie Saoudite et Al Hilal.

« Je pense avoir atteint un point dans ma carrière où je suis assez mature pour pouvoir montrer mon football »

Également pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanches a dû faire ses valises et a finalement rejoint l’AS Roma, où il compte bien se relancer. « C'est une période de maturité pour moi, une période pour avoir une certaine stabilité. J'ai déjà remporté plusieurs titres en Allemagne, en France, au Portugal mais je pense avoir atteint un point dans ma carrière où je suis assez mature pour pouvoir montrer mon football » a expliqué l’international portugais, au micro de DAZN .

« Je pense qu'avec une telle base de fans, il est beaucoup plus facile de vouloir chaque victoire et de tout donner pour l'équipe »