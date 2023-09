Le PSG a lâché Neymar et Messi, le boss exulte

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé à la fois de Neymar et de Lionel Messi. Deux stars planétaires qui prennent une grande place dans un groupe. Après avoir totalement révolutionné leur effectif, les hautes sphères parisiennes se vantent désormais d'avoir un effectif uni avec « personne au-dessus du club ».

Après un échec total sur le plan sportif et extrasportif en 2022-2023, le PSG a décidé de se révolutionner. En effet, le club de la capitale a bouclé douze transferts au total cet été, s'appliquant pour recruter des joueurs qui sont prêts à tout donner pour l'équipe.

PSG : Luis Enrique fait pire que Christophe Galtier ! https://t.co/au7Z0rgYnC pic.twitter.com/W3nDbz5HOO — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

Al-Khelaïfi est comblé par l'état d'esprit de ses joueurs

En parallèle, le PSG s'est séparé des stars qui prenaient beaucoup de place au sein de son vestiaire, notamment Neymar et Lionel Messi. Et aujourd'hui, l'écurie parisienne est contente du résultat.

«Personne n'est au-dessus du club»