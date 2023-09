«C'est injuste» : Galtier balance après son départ du PSG

Jean de Teyssière

En avril dernier, Christophe Galtier, alors entraîneur du PSG, était secoué par une grave affaire, étant accusé d'avoir tenu des propos racistes et discriminatoires à l'OGC Nice. L'ancien entraîneur parisien sera jugé le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination. En attendant, il est sorti du silence et a estimé que ce déferlement à son encontre était injuste.

Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice, avait informé la direction d'INEOS, propriétaire de l'OGC Nice, des propos tenus par l'entraîneur d'alors, Christophe Galtier. Ce dernier aurait estimé que l'équipe niçoise était composée de « trop de noirs et de musulmans », ce qui, selon lui, ne reflétait pas la réalité de la ville de Nice. Christophe Galtier sera jugé pour ces propos le 15 décembre prochain.

«J'estime que c'est injuste»

Dimanche, le Canal Football Club diffusera une interview de l'ancien entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui reviendra sur cette polémique. En guise de « teasing », Canal + a diffusé un extrait de cet entretien sur X : « Je n'ai pas eu de prise de parole auparavant parce qu'un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles c'est très difficile à supporter , explique Christophe Galtier. D'autant plus quand j'estime que c'est injuste . »

«Maintenant je suis très, très combatif»