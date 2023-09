Il quitte le PSG et jubile déjà

Amadou Diawara

Après avoir laissé filer Xavi Simons vers le PSV Eindhoven lors de l'été 2022, le PSG a activé sa clause de rachat pour le rapatrier. Dans la foulée, le club de la capitale a prêté le crack de 20 ans au RB Leipzig pour qu'il s'aguerrisse davantage. Et Xavi Simons se régale déjà sous ses nouvelles couleurs.

Arrivé au PSG en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Par conséquent, le club de la capitale l'a laissé partir librement et gratuitement au PSV Eindhoven lors de l'été 2022, et ce, après avoir passé trois saisons au Parc des Princes.

Le PSG a prêté Xavi Simons au PSV

Alors que Xavi Simons a fait forte impression sous les couleurs du PSV Eindhoven, le PSG a activé sa clause de rachat lors du dernier mercato estival. Et pour que le crack de 20 ans continue à monter en puissance, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a décidé de le prêter dans la foulée au RB Leipzig. Un choix judicieux, puisque Xavi Simons enchaine les performances XXL en Bundesliga.

«Je me sens vraiment chez moi ici»