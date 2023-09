Luis Enrique : L’annonce qui va soulager le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique a connu sa première défaite sur le banc du PSG vendredi soir, à l’occasion de la réception de l’OGC Nice (2-3) au Parc des Princes. Les Aiglons ont livré une prestation aboutie qui ravit Francesco Farioli, grand admirateur de l’entraîneur espagnol, pour qui il a eu des mots forts après la rencontre.

Francesco Farioli a réussi son pari. Ce vendredi, son équipe est venue à bout du PSG sur la pelouse du Parc des Princes, et ce malgré le doublé de Kylian Mbappé (3-2). Une victoire importante pour l’entraîneur italien, qui ne cachait pas son admiration pour Luis Enrique alors qu’il est aussi un adepte du pressing haut et de la possession, estimant que l’Espagnol était « l’un des coachs les plus influents de ces vingt dernières années dans le football mondial. J’ai un grand respect pour lui. » Après la victoire de l’OGC Nice, son discours n’avait pas évolué tout en rendant hommage à Luis Enrique qui avait aussi eu des propos élogieux pour son travail.

« Sur le banc, j’ai vu en entraîneur qui avait préparé la rencontre avec une très grande attention »

« Au-delà des paroles, ce qui m’a fait énormément plaisir, c’est que sur le banc, j’ai vu en entraîneur qui avait préparé la rencontre avec une très grande attention. Ça vaut encore plus que le reste. C’est un entraîneur qui est connu pour la qualité de son travail, aussi bien en clubs qu’en équipe nationale. C’est une grande satisfaction », a confié Francesco Farioli.



« Luis Enrique ? L'un des entraîneurs qui a été le plus influent et qui a le plus apporté au football moderne dans les 20 dernières années »