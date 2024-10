Pogba - OM : «C’est évident», l’annonce qui va enflammer Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’annonce de la réduction de sa sanction, l’avenir de Paul Pogba ne cesse de faire parler. Et pour cause, la Juventus devrait résilier le bail de l’international français qui sera libre de tout contrat pour son retour à la compétition en mars prochain. Par conséquent, son futur club est attendu et alors qu’il est annoncé en MLS ou en Arabie Saoudite, l’OM est également cité parmi ses prétendants. Zach Nani validé cette option.

Initialement sanctionné quatre ans, Paul Pogba a vu sa suspension être largement revue à la baisse par le TAS. Par conséquent, l'international français pourra faire son retour sur les terrains dès le mois de mars. Mais avec quel club ? Difficile à savoir pour le moment, mais la Juventus a déjà fait savoir qu'elle avait entamé des discussions pour mettre fin à son contrat. Libre, Paul Pogba devrait donc attirer l'attention de nombreux clubs, notamment en MLS ou en Arabie Saoudite. Mais l'OM serait également dans le coup. Et ce n'est pas pour déplaire à Zach Nani.

«Pour moi Pogba à l’OM c’est évident !»

« C’est quand même assez marrant parce que j’ai souvent dit sur ma chaîne que Pogba à l’OM, je trouvais le "feat" (collaboration, ndlr) tellement logique. Pourquoi ? Parce qu’il a 31 ans et qu’il doit relancer sa carrière. Tu vas en Ligue 1, s’il réussit à retrouver son niveau il va marcher sur la Ligue 1 c’est sans discussion possible. Il est trop fort pour la Ligue 1. Il peut se refaire une santé à Marseille et retrouver l’équipe de France. Et surtout tu es dans un club populaire et qui est très en vue ! Pour moi Pogba à l’OM c’est évident ! Je ne le vois pas jouer pour un club alternatif en Espagne, ni dans les gros clubs des grands championnats », lâche le célèbre YouTubeur sur sa chaîne.

Riolo beaucoup moins optimiste

En revanche, Daniel Riolo n’est pas du tout sur la même longueur d’ondes et n’a pas hésité à calmer les rumeurs naissantes concernant l’arrivée de Paul Pogba à l’OM. « C’est sorti comme ça, mais il n’y a pas la moitié du début d’une info là-dedans. Dès qu’il y a un nom d’un joueur qui ne joue plus, on l’envoie à l’OM. Ce n’est pas Dyson l’OM, ça ne ramasse pas tout ce qui traîne », confiait-il au micro de RMC ces derniers jours.