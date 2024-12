Pogba a un rêve, grande nouvelle pour l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de contrat, Paul Pogba n'a toujours pas signé dans son nouveau club. Par conséquent, la porte reste ouverte pour l'OM qui espère réussir un très gros coup en recrutant le champion du monde. D'ailleurs, Eric Di Meco estime que ce serait le mariage parfait puisque Paul Pogba rêve de retrouver l'équipe de France, et l'OM peut l'y aider comme l'a prouvé Adrien Rabiot.

Autorisé à reprendre la compétition dès le mois de mars prochain, Paul Pogba n'a toutefois pas encore de club puisque son contrat avec la Juventus a été rompu. Et son nom a notamment été cité du côté de l'OM. Et pour Eric Di Meco, ce serait d'ailleurs la meilleure solution puisque l'ancien milieu de terrain de Manchester United rêve de retrouver l'équipe de France, et l'OM pourrait être le lieu parfait comme ce fut le cas pour Adrien Rabiot.

Une révélation inattendue au sujet de l'OM ? Les rumeurs sur une recrue de Longoria prennent de l'ampleur... 🤔

➡️ https://t.co/lXWxCtilUH pic.twitter.com/183oPO0iMC — le10sport (@le10sport) December 18, 2024

Di Meco conseille à Pogba de signer à l'OM

« L’OM ? C’est le meilleur endroit pour se relancer. Souvenez-vous d’Alexis Sanchez et d’Aubameyang. Sanchez avait retrouvé ses jambes de 20 ans, il s’était refait une cerise. Aubameyang pareil, il a été adopté. Si je peux parler à l’agent de Pogba, je lui dis "vas-y". Après s’il veut gagner des sous, il peut aller en Arabie Saoudite. Mais j’ai compris que son rêve était de retrouver l’équipe de France, donc quel meilleur endroit pour être sous l’œil du sélectionneur et de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine ? Je mets ma main à couper que ça marcherait à l’OM », a lancé l'ancien joueur de l'OM au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Et cela tombe bien puisque lors de son passage en conférence de presse pour faire le bilan de la première partie de saison, Pablo Longoria n'a pas fermé la porte à une signature de Paul Pogba.

«J’ai compris que son rêve était de retrouver l’équipe de France»

« Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats ! Ecoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire ! J'ai été le premier content pour lui, je l'ai connu à la Juventus, comme Mehdi Benatia. On était content pour lui, pour sa personne. Quand j'y étais, c'était une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée. On doit faire un rendez-vous interne pour bien fixer le mercato. Je le respecte énormément. On doit analyser, c'est un joueur extraordinaire. Comme club, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs avec nous. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. On veut discuter entre nous pour les discussions. Je ne ferme pas les portes, car c'est un joueur sur le mercato. Mais ça crée des discussions autour de l'OM. Je veux dire pour clarifier les choses que c'est plutôt un rêve et je veux faire retomber le soufflet. Ce n'est pas la réalité de l'équipe. Mais je comprends », a confié le président de l'OM devant les médias.