Payet va revenir à l’OM !

La rédaction

La décision a été dure à prendre mais il n'avait visiblement pas d'autre choix. Dimitri Payet a accepté de résilier son contrat avec l'OM au sortir d'une saison plus que compliquée. Pour autant, son histoire avec le club phocéen n'est pas encore complètement terminée car un jubilé aura lieu au Vélodrome et qu'il pourrait retrouver un poste au sein de l'organisation une fois qu'il aura pris sa retraite.

Vendredi dernier, Pablo Longoria avait convoqué les journalistes pour tenir une conférence de presse surprise. Très vite, le sujet de cette dernière avait fuité et il s'agissait de Dimitri Payet. Avant de laisser la parole à son capitaine, le président de l'OM avait confirmé le départ du Réunionnais. « Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. On a décidé de séparer nos chemins. Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirai génie et talent », confiait Pablo Longoria. Emu aux larmes, Dimitri Payet n'avait pas totalement dit adieu à son club de coeur.

Un jubilé au Vélodrome pour Payet

Le meneur de jeu prévoit de revenir prochainement au Vélodrome pour effectuer son jubilé. « On a discuté avec le président d'un jubilé au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi », a-t-il avoué durant cette même conférence de presse. Dimitri Payet compte également occuper une fonction à l'OM dans le futur.

Il débarque à Marseille, son transfert à l’OM est imminent https://t.co/5DGsNA0lqX pic.twitter.com/C0TRnOSmXG — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

«On a discuté de l'après-carrière et le fait d'intégrer le club dès la fin de ma carrière»