Paul Pogba : Une date pour son arrivée à l'OM ?

Plus que quelques semaines avant de pouvoir revoir Paul Pogba sur un terrain de football. En effet, la suspension du Français prend fin en mars. Il pourra donc ensuite rejouer, mais avec quelle équipe ? On a beaucoup parlé d'une arrivée à l'OM, mais voilà que si Pogba veut venir à Marseille, il va devoir patienter un peu. Explications.

Une fois n'est pas coutume, l'OM a été actif lors du mercato hivernal. Alors que le club phocéen a bouclé son recrutement avec l'arrivée d'Ismaël Bennacer, pas de signe de Paul Pogba. Au cours des dernières semaines, on a pourtant énormément parler d'une arrivée du Français, libre et autorisé à rejouer à partir de mars. Mais voilà qu'une potentielle signature de Pogba à l'OM ne sera pas pour tout de suite.

Un recrutement impossible ?

Bien qu'il soit libre, Paul Pogba ne devrait pas pouvoir signer à l'OM dans les mois à venir. En effet, comme le rappelle GFFN, les règlements du football français stipulent qu'il est impossible de recruter un joueur libre après le mercato hiverna qui a fermé officiellement ses portes lundi soir à 23h. Sauf exceptions rares. Ainsi, pour espérer voir Pogba à l'OM, il faudrait au moins attendre l'été 2025.

« Il y a des propositions »

Quid alors de l'avenir de Paul Pogba ? Récemment, l'international français expliquait à ce sujet : « Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ». En attendant, l'ancien milieu de la Juventus peut toujours rejoindre la MLS où le mercato est toujours ouvert. Mais pour l'Europe, il faudra attendre l'été prochain.