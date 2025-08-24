Paris FC : Ce transfert à 25M€ est programmé !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le Paris FC aurait coché le nom d'Amadou Haidara, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le RB Leipzig. Heureusement pour le club présidé par Pierre Ferracci, l'international malien est parti pour être transféré cet été. En effet, Amadou Haidara n'a pas été convoqué par Ole Werner pour le choc contre le Bayern ce vendredi.

Depuis l'ouverture du marché, le Paris FC a officialisé cinq arrivées : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes), Otavio (FC Porto), Kevin Trapp (Eintracht Francfort) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall). Souhaitant également étoffer son milieu de terrain, le club présidé par Pierre Ferracci aurait jeté son dévolu sur Amadou Haidara, lié au RB Leipzig jusqu'au 30 juin 2026.

Le Paris veut toujours recruter Amadou Haidara Selon les informations de Rudy Galetti, divulguées sur X, le Paris FC n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Amadou Haidara lors de ce mercato estival. Heureusement pour le club francilien, l'international malien serait destiné à quitter le RB Leipzig cet été.