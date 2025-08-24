Transfert à 1 milliard : Le clash annoncé au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Disposant d’une clause libératoire d’un milliard d’euros, Rodrygo voit sa situation au Real Madrid se dégrader. N’ayant pas disputé la moindre minute lors de la rencontre face à Osasuna mardi soir, le Brésilien pourrait quitter le club madrilène. Pour Fernando Morientes, le joueur de 24 ans doit absolument confronter Xabi Alonso afin de faire évoluer son cas.

Un cas problématique du côté du Real Madrid. Ayant eu un impact important au sein de l’attaque madrilène au cours des dernières années, Rodrygo ne joue quasiment plus au sein du club madrilène. Le numéro 11 ne semble plus faire partie des plans de Xabi Alonso, qui l’a laissé sur le banc tout le match face à Osasuna mardi soir à l’occasion de la première rencontre de championnat de la saison.

Rodrygo en difficulté au Real « Pour moi, la saison vient de commencer, tout comme mon mandat. Nous n'avons disputé qu'un seul match. Toutes les décisions concernant le jeu et la composition de l'équipe me reviennent, à moi seul. Je discute avec de nombreux joueurs et j'ai bien sûr discuté avec Rodrygo également », répondait simplement le nouvel entraîneur du Real Madrid à l’égard du Brésilien après la rencontre. Intéressant Manchester City cet été, le Brésilien doit absolument confronter son entraîneur selon Fernando Morientes.