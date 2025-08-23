Transfert à 1 milliard d'euros : Le Real Madrid confirme le coup de tonerre ?

Amadou Diawara

Dernier choix de Xabi Alonso dans la hiérarchie des attaquants du Real Madrid, Rodrygo aurait pu changer d'air lors de ce mercato estival. Toutefois, l'international brésilien devrait rester et se battre pour gagner sa place en équipe première. Interrogé sur le cas Rodrygo, Xabi Alonso s'est livré sur son rôle, laissant entendre qu'il n'allait pas partir cet été.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo aurait pu quitter le Real Madrid cet été. Dernier choix de Xabi Alonso dans la hiérarchie des attaquants, le Brésilien aurait pu aller voir ailleurs pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Mais finalement, Rodrygo compterait rester au Real Madrid.

«Le joueur veut rester, le club n'a pas d'offre» « Le joueur veut rester, il accepte le défi et sa situation délicate. Le club n’a pas d’offre », a révélé Miguel Angel Dias sur les ondes de la Cadena COPE ce mercredi soir. Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a confirmé indirectement la tendance.