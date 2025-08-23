Transfert à 1 milliard d'euros : Le Real Madrid confirme le coup de tonerre ?

Dernier choix de Xabi Alonso dans la hiérarchie des attaquants du Real Madrid, Rodrygo aurait pu changer d'air lors de ce mercato estival. Toutefois, l'international brésilien devrait rester et se battre pour gagner sa place en équipe première. Interrogé sur le cas Rodrygo, Xabi Alonso s'est livré sur son rôle, laissant entendre qu'il n'allait pas partir cet été.
Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Rodrygo aurait pu quitter le Real Madrid cet été. Dernier choix de Xabi Alonso dans la hiérarchie des attaquants, le Brésilien aurait pu aller voir ailleurs pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Mais finalement, Rodrygo compterait rester au Real Madrid.
«Le joueur veut rester, le club n'a pas d'offre»
« Le joueur veut rester, il accepte le défi et sa situation délicate. Le club n’a pas d’offre », a révélé Miguel Angel Dias sur les ondes de la Cadena COPE ce mercredi soir. Présent en conférence de presse ce samedi, Xabi Alonso a confirmé indirectement la tendance.
«J'ai discuté avec Rodrygo»
« Rodrygo n'a été titulaire qu’une fois, au premier match (du Mondial). Avez-vous discuté avec lui de son rôle ? Pour moi, la saison vient de commencer, tout comme mon mandat. Nous n'avons disputé qu'un seul match. Toutes les décisions concernant le jeu et la composition de l'équipe me reviennent, à moi seul. Je discute avec de nombreux joueurs et j'ai bien sûr discuté avec Rodrygo également », a déclaré Xabi Alonso, l'entraineur du Real Madrid. Pour rappel, Rodrygo (24 ans) dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros.