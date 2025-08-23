Transfert à 70M€ : Le PSG va tout faire rater, ça s’active de tous les côtés !

Alexis Brunet

Depuis très longtemps, le PSG et la Juventus négocient pour le retour de Randal Kolo Muani. Aux dernières nouvelles, un accord était proche d’être trouvé, mais le champion de France a finalement décidé de demander 70M€ pour l’attaquant, ce qui a refroidi la Vieille Dame. Cette dernière pense donc à d’autres pistes et la liste est assez longue.

Randal Kolo Muani doit sûrement trouver le temps long. Après six mois à la Juventus de Turin, le Français est revenu à Paris, mais il ne devrait pas y rester. En effet, Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui et la Vieille Dame discute avec le PSG depuis des mois pour le faire revenir. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé, malgré la volonté de l’attaquant de revenir en Italie.

Le PSG veut plus d’argent pour Kolo Muani Les différentes parties ont toutefois bon espoir que le deal soit réglé avant la fin du mercato, mais cela pourrait être plus compliqué que prévu. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG aurait décidé d’augmenter sa demande pour Randal Kolo Muani. Le club de la capitale voudrait maintenant entre 60 et 70M€ pour valider le prêt avec option d’achat du Français.