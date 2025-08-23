Guardiola - PSG : Le mariage déjà annoncé !

Axel Cornic

Ecarté par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes ce vendredi, en marge de la rencontre de Ligue 1 contre le SCO Angers (1-0). Il peut désormais tourner la page et trouver un nouveau club, avec Pep Guardiola qui pourrait l’accueillir à Manchester City.

L’été 2025 a marqué la fin de l’aventure parisienne pour Gianluigi Donnarumma. A moins d’un an de la fin de son contrat, le gardien italien est poussé vers la sortie, avec le PSG qui a déjà accueilli Lucas Chevalier pour le remplacer. Et les options ne sont pas très nombreuses pour lui...

Donnarumma en Angleterre ? Depuis l’annonce de la volonté du PSG de changer de gardien, les clubs les plus prestigieux de la planète ont été évoqués. Mais l’avenir de Gianluigi Donnarumma pourrait bien s’écrire en Premier League, un championnat qu’il n’a jamais disputé. Plusieurs sources assurent en effet qu’il serait dans le viseur de Manchester City, qui aimerait remplacer Ederson.