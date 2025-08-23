Donnarumma et le PSG, c'est terminé : La preuve à 20M€ !

S’il a fait son retour à l’entraînement collectif ce jeudi, Gianluigi Donnarumma est toujours plus proche d’un départ du PSG. Le gardien italien, un temps dans le viseur de Manchester United, ne rejoindra pas les Red Devils, qui sont sur le point de conclure un transfert à 20M€. En revanche, le numéro 99 parisien est proche de Manchester City.
L’histoire d’amour entre le PSG et Gianluigi Donnarumma touche à sa fin. Poussé vers la sortie en raison de l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le gardien italien a déjà fait ses adieux aux supporters du club parisien. Depuis quelques jours, Donnarumma se rapproche d’un départ vers la Premier League, lui qui tiendrait un accord avec Manchester City.
Donnarumma se rapproche de Manchester City
Cependant, le club mancunien doit tout d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir entamer les négociations avec le PSG dans ce dossier. Le nom de Gianluigi Donnarumma est également revenu du côté de Manchester United, qui cherche à renforcer ce poste. Néanmoins, les Red Devils ont opté pour une option différente.
Manchester United sur le point de recruter un autre gardien
Comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano sur X ce vendredi, Manchester United se rapproche d’un accord avec le Royal Antwerp pour le transfert du gardien belge Senne Lammens. Une opération estimée à 20M€, alors que Senne Lammens n’a pas négocié avec Manchester City, étant donné que les Citizens se concentrent sur le départ d’Ederson pour pouvoir recruter Gianluigi Donnarumma.