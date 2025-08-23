Donnarumma et le PSG, c'est terminé : La preuve à 20M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il a fait son retour à l’entraînement collectif ce jeudi, Gianluigi Donnarumma est toujours plus proche d’un départ du PSG. Le gardien italien, un temps dans le viseur de Manchester United, ne rejoindra pas les Red Devils, qui sont sur le point de conclure un transfert à 20M€. En revanche, le numéro 99 parisien est proche de Manchester City.

L’histoire d’amour entre le PSG et Gianluigi Donnarumma touche à sa fin. Poussé vers la sortie en raison de l’arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le gardien italien a déjà fait ses adieux aux supporters du club parisien. Depuis quelques jours, Donnarumma se rapproche d’un départ vers la Premier League, lui qui tiendrait un accord avec Manchester City.

Donnarumma se rapproche de Manchester City Cependant, le club mancunien doit tout d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir entamer les négociations avec le PSG dans ce dossier. Le nom de Gianluigi Donnarumma est également revenu du côté de Manchester United, qui cherche à renforcer ce poste. Néanmoins, les Red Devils ont opté pour une option différente.