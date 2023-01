« On m’a fait passer pour une pleureuse » : Après son départ de l’OL, il règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui entraîneur de Rennes, Bruno Génésio garde un goût amer lorsqu'il évoque son passage à l'OL. Même s'il reconnaît certaines erreurs de sa part durant ses trois ans et demi passés à Lyon, le technicien a déploré certaines critiques injustifiées. Mais le coach ne regrette aucunement certains choix, qui l'ont fait grandir.

Agé de 56 ans, Bruno Génésio réalise un passage remarqué à Rennes cette saison. Mais le technicien n'oublie pas son passage mitigé à Lyon. Natif de la ville, le technicien avait pris la tête de l'équipe première en décembre 2015 après le départ d'Hubert Fournier. Il y restera jusqu'en juin 2019. Durant son passage, Génésio a conduit son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa en 2017. Malgré cette prestation, le technicien a souvent été critiqué. Invité de Rothen s'enflamme, il est revenu sur son passage à l'OL.

« J'avais l'impression d'être le bouc émissaire de tout »

« Ce n’est pas une revanche. Je peux faire mon auto-critique, voir ce que j’ai mal fait à Lyon. J'avais l'impression d'être le bouc émissaire de tout. Même quand il pleuvait à Lyon, c'était de ma faute. C'est allé loin. Alors que dans l’ensemble, les résultats étaient corrects. On aurait pu faire mieux. Il y a des moments où j’aurais dû faire mieux. Mais c'est aussi un passage qui m'a énormément renforcé en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme » a déclaré l'actuel coach rennais.

« On m’a fait passer pour une pleureuse, pour quelqu’un qui ne se remet jamais en question »

Génésio en a profité pour faire son autocritique. « Ce que j’ai mal fait ? Comme chaque entraîneur, il y a des compositions d’équipes, en termes de communication aussi. Ce qui a été terrible est que le ressenti des gens était complètement l’inverse de ce que je voulais faire passer. Très souvent, on m’a fait passer pour une pleureuse, pour quelqu’un qui ne se remet jamais en question, alors que lorsque l’on est entraîneur, on se remet toujours en question. Certainement que je n’ai pas été bon pour faire passer mon message » a déclaré le technicien.

« Il y a des regrets, mais ça m’a fait grandir »