Mercato : Il veut quitter l'OL, un nouvel accord est trouvé

Lassé par les nombreuses critiques à son égard, Karl Toko-Ekambi voudrait plier bagage et quitter l'OL. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'attaquant camerounais ne manquerait pas de prétendants. Après Rennes, le Celta Vigo voudrait également boucler le transfert de Karl Toko-Ekambi. Et un accord aurait été trouvé avec ces deux clubs.

L’avenir de Karl Toko-Ekambi ne semble plus s'inscrire à l'OL, club dont il a porté le maillot durant presque trois saisons. Arrivé à l’hiver 2020 en provenance de Villarreal, l'international camerounais avait mis tout le monde d’accord rapidement avec un but dès son premier match. Mais depuis, l’histoire d’amour n'est plus idyllique entre l’OL et Karl Toko-Ekambi.

Le Celta Vigo est intéressé…

Appréciant ses qualités de finisseur, couplée à son expérience dans le football espagnol lors de son passage à Villareal entre 2018 et 2020, le Celta Vigo souhaiterait recruter Karl Toko-Ekambi cet hiver. D'ailleurs, le club espagnol, 17ème de LaLiga, aurait trouvé un accord avec l’OL selon Foot Mercato .

…mais Rennes aussi