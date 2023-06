OM : Un transfert à plus de 100M€ est bouclé, ça va bouger pour Guendouzi !

Arnaud De Kanel

Le mercato part dans tous les sens aux différents coins de l'Europe. En Angleterre, comme lors de chaque fenêtre de transferts, les gros chéquiers sont de sortie. West Ham s'apprête d'ailleurs à vendre Declan Rice pour plus de 100M€ et cela pourrait faire les affaires de l'OM car les Hammers aimeraient le remplacer par Mattéo Guendouzi.

Les hostilités sont lancées. Partout en Europe, et dans le monde depuis l'arrivée de l'Arabie saoudite et de la MLS dans les débats, le mercato affole les clubs. De gros transferts ont déjà été bouclé comme celui de Jude Bellingham au Real Madrid pour un montant avoisinant les 100M€. L'OM n'a pas les moyens de dépenser autant pour un seul joueur mais le club phocéen se retrouve impliqué dans un transfert tout aussi important. Explications.

Guendouzi pour remplacer Rice à West Ham

En Premier League, Manchester City et Arsenal s'arrachent Declan Rice. Les Cityzens sont passés aux choses sérieuses ces dernières heures en formulant une offre de 93M€ + 12M€ de bonus. Une proposition refusée par les Hammers selon Sky Sport. Les Gunners, qui ont déjà perdu Granit Xhaka, auraient formulé une offre de 121M€ ces dernières heures et cela a forcé Manchester City à se retirer des négociations. West Ham devrait donc perdre Declan Rice et récupérer plus de 100M€ dont une partie qui pourrait être réinvestie dans Mattéo Guendouzi. En effet, selon les informations de L'Equipe , les récents vainqueurs de la Conference League aimeraient signer le milieu de terrain de l'OM. Annoncé sur le départ, Mattéo Guendouzi a peut-être un dernier espoir de se relancer avec les Phocéens.

Marcelino peut sauver Guendouzi