OM : Surprise, un transfert en Ligue 1 pour Dimitri Payet ?

Après une saison très difficile, Dimitri Payet n’aura même pas l’occasion de montrer l’étendue de son talent à Marcelino. Pablo Longoria a annoncé le départ du milieu offensif de l’OM ce vendredi dans une conférence de presse marquée par l’émotion. Payet ne veut pas prendre sa retraite, un club de Ligue 1 serait même déjà sur le coup.

Journée émotion pour l’OM. Ce vendredi, Pablo Longoria a improvisé une conférence de presse pour annoncer le grand départ de Dimitri Payet, en fin de contrat dans un an. « J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison très difficile avec peu de temps de jeu... (En larmes, il coupe un long moment). Ça va être dur... J'ai envie de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement », a déclaré le désormais ex-capitaine de l’OM, incapable de retenir ses larmes.

Payet a déjà prévu son retour

Très ému, Dimitri Payet sait déjà qu’il reviendra à l’issue de sa carrière. « On a avancé aussi sur l'après-carrière et sur le fait d'intégrer le club à la fin de ma carrière. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Pour acter cela, on a discuté d'un jubilé qui sera fait ici au Vélodrome avec les gens qui ont compté pour moi », a ajouté celui qui a joué huit saisons sous le maillot de l’OM.

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens.L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Rennes est intéressé !