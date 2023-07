OM : Son transfert est bouclé, il lâche un premier message fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir bouclé la signature de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM attendait d’autres renforts offensifs pour combler Marcelino. Quelques jours après l’arrivée de l’attaquant gabonais, le club olympien a officialisé le transfert d’Ismaïla Sarr qui débarque de Watford. L’international sénégalais est revenu sur ses premiers pas à l’OM.

En à peine deux jours, l’OM a bouclé un transfert. Très vite convaincu par le projet marseillais, Ismaïla Sarr a signé à Marseille lundi alors que les premières rumeurs sont sorties dans la soirée de samedi. Une opération rondement menée par Pablo Longoria, habitué de ces transferts surprises. Après cinq passés à Watford, l’ancien ailier du Stade Rennais et du FC Metz fait donc son retour en Ligue 1.

Sarr arrive à l’OM, Marcelino satisfait

Ismaïla Sarr devrait évoluer dans le couloir droit de cet OM, il a d’ailleurs joué ses premières minutes avec le maillot olympien jeudi en match amical. Des débuts rapides et plutôt convaincants de la part de l’international sénégalais, déjà très en jambes. Acheté pour environ 11M€ (et 2 de bonus), Ismaïla Sarr a tout de la bonne pioche. C’est en tout cas le type de profil que Marcelino attendait, lui qui est partisan du 4-4-2.

«Ça fait partie des meilleurs clubs du monde»