OM : Surprise, Dimitri Payet est toujours à Marseille !

Bien que Dimitri Payet ne soit officiellement plus un joueur de l'OM, l'ancien numéro 10 du club phocéen, qui a résilié son contrat, serait toujours présent à Marseille et continuerait de s'entraîner à la Commanderie en compagnie des joueurs qui composent le loft mis en place par Pablo Longoria.

C'est officiel depuis une semaine, Dimitri Payet n'est plus un joueur de l'OM. Pablo Longoria a annoncé durant une conférence de presse que le numéro 10 quittait le club phocéen. Après une saison plus que poussive, il n'était plus dans les plans du nouvel entraîneur Marcelino.

Payet viré de l’OM, il crie au scandale https://t.co/I71HMVhyfi pic.twitter.com/DL1VUfXvb1 — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

Payet s'entraîne toujours à la Commanderie

Cependant, en attendant de retrouver un nouveau club, Dimitri Payet est toujours à Marseille et continue même de s'entraîner à la Commanderie selon les informations de Football Club de Marseille . L'OM laisse à sa disposition ses infrastructures afin qu'il reste en forme. Il s'est même entraîné jeudi avec les joueurs présents dans le loft mis en place par Pablo Longoria.

Le retour de Payet à l'OM est déjà programmé