OM, PSG... Le clan Galtier se lâche

Thibault Morlain

Formé à l'OM avec Christophe Galtier, Eric Di Meco a ensuite évolué avec lui au sein du club phocéen. Depuis, les deux hommes sont restés très proches. Ami de Galtier, Di Meco s'est d'ailleurs exprimé sur les derniers mois vécus par le désormais technicien. Entre le calvaire subi du côté du PSG ou les rumeurs l'envoyant sur le banc de l'OM, il y a de quoi dire sur Christophe Galtier.

Aujourd'hui, Christophe Galtier est un entraîneur libre. Il susciterait d'ailleurs certaines convoitises puisque son nom revient au FC Nantes. Le fait est le natif de Marseille pourrait bien prendre du temps pour lui afin de se remettre de sa saison compliquée sur le banc du PSG. Ça n'a pas été de tout repos pour Galtier, à tel point que son ami, Eric Di Meco, parle d'une « année en enfer ».

Galtier lâche sa réponse au FC Nantes https://t.co/d1rQmVM7iK pic.twitter.com/jr21IEosWY — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« Même si les 6 premiers mois étaient bien, il a passé 6 mois en enfer »

« L'an dernier, il a fait un choix qui a fait mal à beaucoup de Marseillais, mais il a payé cher ce choix parce qu'il a passé une année en enfer. Même si les 6 premiers mois étaient bien, il a passé 6 mois en enfer. C'est normal qu'il se repose un peu aujourd'hui », a balancé Eric Di Meco dans un live Instagram avec Farid Rouas.

« Dans sa carrière, ne pas entraîner l'OM, ça serait un manque »