Ejecté par le PSG, Galtier enfin prêt pour l’OM ?

Christophe Galtier n’a tenu qu’une seule saison sur le banc de touche parisien avant que le PSG décide de l’y éjecter. Faute de résultats suffisants, le natif de Marseille a été limogé début juillet et Luis Enrique a pris sa succession en main à Paris. Sans club, Galtier pourrait dire oui à l’OM comme il l’a laissé entendre ces dernières heures.

Malgré des débuts convaincants sur le banc du PSG et avec une philosophie claire, Christophe Galtier a vu l’après-Mondial contrecarrer ses projets au Paris Saint-Germain. Les blessures de Neymar, l’impact de Lionel Messi qui était devenu moins important et les polémiques l’entourant ainsi que les coups de gueule de Kylian Mbappé ont considérablement compliqué sa tâche au point où son départ est devenu inéluctable.

Galtier n’a pas tenu le coup au PSG

Licencié par le PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier aurait pu rebondir au Napoli ou bien à l’OM où son nom a été mentionné dans le cadre de la succession d’Igor Tudor. Cependant, c’est Marcelino qui a hérité de ce poste, mais à l’avenir, Galtier serait susceptible de se laisser tenter par un challenge dans la cité phocéenne, lui qui est né à Marseille.

Galtier à l’OM ? «Il m’a dit un jour peut-être»