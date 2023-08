Mercato : Un crack du PSG victime de Mbappé ?

Thibault Morlain

Si le PSG a décidé de réintégrer Kylian Mbappé à l'entraînement avoir l'avoir mis à l'écart, la question de son avenir est encore loin d'être résolue. En effet, le Français n'a plus qu'un an de contrat et à Paris, on cherche à convaincre le joueur de Luis Enrique de prolonger. Et voilà qu'un crack du PSG pourrait possiblement faire les frais de ce feuilleton Mbappé. Explications.

Après la guerre, l'apaisement. Entre le PSG et Kylian Mbappé, ça semble aller mieux. Pour autant, son avenir est toujours incertain à Paris. En effet, le Français est sous contrat jusqu'en 2024 et il a jusqu'à présent été clair sur la suite de carrière : Mbappé ne veut pas prolonger au PSG.

Ethan Mbappé, victime collatérale ?

Le fait est que pour Nasser Al-Khelaïfi et le PSG, il est impensable de laisser partir Kylian Mbappé librement. Toutes les solutions sont donc recherchées pour convaincre le Parisien. Ainsi, El Chiringuito a assuré que le PSG mettrait désormais la pression sur Kylian Mbappé avec... son frère, Ethan Mbappé.

Kylian Mbappé-Ethan Mbappé, des avenirs liés au PSG