Il dévoile les coulisses de ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Et voilà un nouveau transfert au PSG ! Après les ventes de Neymar et Abdou Diallo ce mardi, le club de la capitale a officialisé ce mercredi le départ de Leandro Paredes. Moyennant environ 4M€, l'Argentin fait son retour à l'AS Rome où il a signé un contrat allant jusqu'en 2025. La fin d'un feuilleton et du côté du club romain, on s'est exprimé sur cette opération Paredes.

Prêté la saison dernière à la Juventus, Leandro Paredes avait vu la Vieille Dame ne pas lever son option d'achat. L'Argentin a donc retrouvé le PSG cet été, où il n'était clairement pas en odeur de sainteté. Envoyé dans le loft des indésirables, Paredes a dû se trouver un nouveau club. C'est désormais chose faite. Le champion du monde 2022 est aujourd'hui un joueur de l'AS Rome, un club qu'il connait très bien pour y avoir évolué entre 2014 et 2017. Leandro Paredes a ainsi intégré l'effectif de José Mourinho, ce qui était visiblement son désir pour ce mercato estival.

Le PSG a trouvé un nouveau moyen de pression sur Mbappé https://t.co/AgXL9jmwq0 pic.twitter.com/6HdU2ktkZw — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

« Leandro nous a fait comprendre que son objectif était de revenir à Rome »

Suite à la signature de Leandro Paredes, Tiago Pinto s'est exprimé pour les médias de l'AS Rome. Le directeur général du club romain a alors dévoilé les coulisses de l'arrivée de l'ex-joueur du PSG, expliquant : « Dès qu'il a appris notre intérêt, Leandro nous a fait comprendre que son objectif était de revenir à Rome. Sa forte volonté nous a encore plus convaincus de le ramener et aujourd'hui, nous sommes heureux de le revoir porter le maillot de la Roma ».

« Retourner à Rome est toujours une émotion »