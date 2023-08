Transferts : Le PSG affiche son émotion pour Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La fin de l’histoire entre Neymar et le PSG, vieille de six ans, a été officialisée mardi soir puisque l’attaquant brésilien de 31 ans a rallié l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal pour deux ans. Et c’est non sur une certaine émotion que Nasser Al-Khelaïfi s’est confié sur ce départ de Neymar.

Neymar et le PSG, c’est terminé ! L’annonce a été officialisée mardi soir, et l’attaquant brésilien s’est donc engagé comme prévu avec l’écurie saoudienne d’Al-Hilal, avec un contrat de deux ans à la clé et un salaire annuel évalué à 100M€. C’est également le montant, bonus compris, que percevra le PSG dans l’opération.

« Une légende du club »

Et dans le communiqué officiel du PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi a tenu à adresser quelques mots sur ce transfert de Neymar : « Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du Club, ce que Neymar sera pour toujours. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre Club et à notre projet au cours des six dernières années », explique le patron du PSG.

« Il fera toujours partie de notre histoire »