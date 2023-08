PSG : Neymar se lâche après son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé mardi soir le départ de Neymar qui, après six ans passées dans la capitale, a donc rejoint l’écurie saoudienne d’Al-Hilal. Et dans son premier entretien pour les médias officiels de son nouveau club, Neymar a directement annoncé la couleur avec de grandes ambitions pour ce challenge.

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Neymar n’est plus un joueur du PSG. L’attaquant brésilien de 31 ans, malgré un contrat qui courait initialement jusqu’en 2027, a été poussé vers la sortie par sa direction ces dernières semaines, et s’est finalement engagé avec le club d’Al-Hilal pour deux ans avec un transfert avoisinant les 100M€, bonus compris. La fin d’une ère donc pour le PSG, mais également pour Neymar qui part sur un nouveau challenge dans ce championnat désormais rempli de stars (Ronaldo, Benzema, Sadio Mané, Mahrez...), et après ses six saisons au Parc des Princes.

Neymar très agacé par le feuilleton Mbappé au PSG ? https://t.co/rwdsPhGcZa pic.twitter.com/kWhXnJX4JZ — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

« Le lieu idéal »

Interrogé sur la chaine officielle d’Al-Hilal après l’officialisation de son transfert, Neymar s’est confié sans détour et annonce que ce projet saoudien était le meilleur à ses yeux à ce stade de sa carrière : « Je veux écrire une nouvelle histoire et la Saudi Professionnel League a une énergie et une qualité de joueurs incroyables. Elle connaît un grand développement donc je crois que c’est le lieu idéal », indique l’attaquant brésilien.

Des ambitions XXL pour Neymar