OM : Panique pour ce transfert de dernière minute !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quentin Merlin, transféré à Rennes, n’ayant pas encore été remplacé, l’OM est toujours en quête d’un latéral gauche d’ici à la fermeture du mercato. En ce sens, une des pistes des dirigeants marseillais mènerait à Kostas Tsimikas. Un dossier dans lequel l’AS Rome serait entrée en contact avec Liverpool dans l’optique d’un prêt de l’international grec.

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, l’OM a encore du pain sur la planche. L’un des objectifs de Marseille est de s’attacher les services d’un latéral gauche, alors que Quentin Merlin a pris la direction de Rennes et que Roberto De Zerbi ne peut compter plus que sur Ulisses Garcia comme spécialiste du poste.

Emerson et Tsimikas ciblés par l’OM En ce sens, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM explorerait deux pistes en Angleterre. Une menant à Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) et l’autre à Kostas Tsimikas (29 ans, Liverpool). Selon La Tribune Olympienne, l’intérêt pour l’international grec (41 sélections) serait très concret et l’objectif serait de le recruter en prêt, sans option d’achat obligatoire.