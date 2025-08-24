OM : Panique pour ce transfert de dernière minute !

Quentin Merlin, transféré à Rennes, n’ayant pas encore été remplacé, l’OM est toujours en quête d’un latéral gauche d’ici à la fermeture du mercato. En ce sens, une des pistes des dirigeants marseillais mènerait à Kostas Tsimikas. Un dossier dans lequel l’AS Rome serait entrée en contact avec Liverpool dans l’optique d’un prêt de l’international grec.
À une semaine de la fermeture du marché des transferts, l’OM a encore du pain sur la planche. L’un des objectifs de Marseille est de s’attacher les services d’un latéral gauche, alors que Quentin Merlin a pris la direction de Rennes et que Roberto De Zerbi ne peut compter plus que sur Ulisses Garcia comme spécialiste du poste.
Emerson et Tsimikas ciblés par l’OM
En ce sens, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM explorerait deux pistes en Angleterre. Une menant à Emerson Palmieri (31 ans, West Ham) et l’autre à Kostas Tsimikas (29 ans, Liverpool). Selon La Tribune Olympienne, l’intérêt pour l’international grec (41 sélections) serait très concret et l’objectif serait de le recruter en prêt, sans option d’achat obligatoire.
L’AS Rome débarque dans le dossier Tsimikas
D’après le journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM devrait en revanche devoir composer avec la concurrence de l’AS Rome dans ce dossier. En effet, la Louve aurait pris contact avec Liverpool, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2027, pour obtenir le prêt de Kostas Tsimikas. Une opération difficile, mais les Giallorossi y travailleraient et devraient être fixés sur la faisabilité de cette opération en début de semaine prochaine.